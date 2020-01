Pensionireformist tuleb rääkida krokodillipisarateta

PENSIONIREFORMIST tuleb rääkida. Ja seda tuleb teha ausalt, ilma krokodillipisarateta. See, et pensionid on väikesed ega rahulda pensionäride vajadusi, on enamikule eestlastest selge. Kui hooldekodu koht maksab kahe või enamagi pensioni jagu, on midagi väga viltu. Ja asi ei ole selles, et hooldeteenuse hind on liiga kõrge, vaid ikka selles, et pensionid on häbiväärselt väikesed.