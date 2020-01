Viljandi muuseumi toimetiste järjekordne, kaheksas köide on tegelikult muuseumi aastaraamatute (alates 2010. aastast ilmuvad need toimetiste nime all) 20. köide – nii et on ka väikest viisi juubel. Pooled neist on üllitanud muuseumi varasalvede üht olulist osa – fotokogus kuraator Tiina Parre hoole all säilitatavaid päevapilte siitkandi inimestest, sündmustest, toimingutest, ehitistest ja paljust muust.