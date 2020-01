Tarvi Tuvi on tõeline self-made man, nagu öeldakse. Kutsekoolist müüriladuja oskused saanud, pole ta töörügajana ära põlanud ka muid oma teele sattunud ameteid ning praegu juhib ta moodulmaju tootvat tehast. Kui juhtub aga vaba aega olema, kostab kohe püha kolmainsuse ürgne kutse: tema pärisosa on jaht, kalapüük ja tsiklisõit. Viimastel aastatel on ta kirega pühendunud ka kalakaitsele.