Reet Aus kogub vaipade kudumiseks vanu teksapükse

Taaskasutuskeskus Sahtli Facebooki lehel on kirjas, et teeb koostööd disainer Reet Ausiga, kellel aitab koguda vanu teksapükse. Reet Aus ja mittetulundusühing Koome Koos on võtnud nõuks valmistada vanadest teksapükstest vaipu. Teksad purustatakse väikesteks tükkideks, mis seejärel kootakse kokku vaipadeks. Valminud vaibad tulevad müügile juba paari kuu pärast.