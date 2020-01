Tellijale

Zooloog ja looduskaitsja Uudo Timm selgitas, et talvel magavate loomade puhul eristatakse talveuinakut ja talveund, mis on käitumuslikult ja füsioloogiliselt natuke erinevad. Siilid, unilased, kasetriibikud, nahkhiired, konnad ja maod magavad korralikku talveund, sel ajal nende kehatemperatuur langeb ning südametegevus ja ainevahetus aeglustuvad. «Enamik neist magab, aga erandeid on ja kui keegi neist üles äratakse, on neid nähtud ka liikumas. Need on küll üksikud, aga märk segasest olekust on see sellegipoolest,» rääkis Timm ja lisas, et tänavu on nähtud näiteks siile ja konni.