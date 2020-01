Tellijale

Õnnetusi juhtub kahjuks ikka, ka traagiliste tagajärgedega õnnetusi. Paraku on raske nimetada õnnetuseks avariid, mille põhjustaja on ligi kaheksa-aastase staažiga roolijoodik Andres Reinart, kes on korduvalt politseile vahele jäänud peale Eesti ka Rootsis ja Saksamaal. See ei ole õnnetus, see on tagajärg.