Tellijale

Kroonilises alarahastatuses sipleva sotsiaaltöö ja hooldusteenuse kvaliteediga võib Marek Mummi hinnangul üldjoontes rahule jääda, kuigi inimeste soovid ja nõudmised on viimasel ajal suuremad, kui reaalselt on võimalik pakkuda. Ta toob näiteks, et kuna statsionaarse hooldekoduteenuse kuutasu on viimasel ajal tõusnud ligi tuhande euroni, käib meediast tihti läbi arvamus, et seda saaks ehk asendada koduteenus. See on praegu ka Viljandi päevakeskuse peamine pakutav teenus. Varjupaigateenus moodustab komplekssest sotsiaalhoolekandest ainult väikese osa.