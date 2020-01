Tellijale

Hokikooli uued treeningud on mõeldud uisuhuvilistele alates neljandast eluaastast ning õpilastele lubatakse lõbusat ja mängulist õhkkonda, et saaks selgeks uisutamise põhitõed. Viljandi hokikooli treeneri Ott Tootsi sõnul tingis uisukooli uue treeninggrupi avamise asjaolu, et sellel hooajal on juurde tulnud lapsi, kes vajavad eraldi uisutamisõpet.