Kõneldi sellest, et ehkki rõivaid on maailmas ülearu palju, jätkavad moeloojad tööd, sest ikka leidub inimesi, kes pöörduvad nende poole, et tellida mõneks sündmuseks või tähtpäevaks silmatorkavalt kaunis ja meeldejääv rõivaese, mis tekitab neis tunde, et just tänu sellele läks kõik nii hästi. Kõlama jäi mõte, et käsitöö on väärtuslik ja käsitööesemete hind üsna kõrge, aga see võiks veelgi kõrgem olla.