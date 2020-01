Tüssatasaamist aitab vältida kaine talupojamõistus

Tellijale

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael nentis, et väga tihti tuleb ette e-poest ostmisega seonduvaid probleeme, näiteks kauba mittetarnimist, samuti tagastamisvõimaluse puudumist või selle piiramist. Sage kaebus on see, et pakutav toode ei vasta sellele, millena ta on välja reklaamitud.