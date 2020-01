Randel Länts enam Viljandi linnavolikogusse ei kuulu

Tellijale

6. jaanuaril tehtud Viljandi linna valimiskomisjoni otsuses on kirjas, et Randel Länts on volikogust lahkunud seoses püsiva elukoha muutusega. Länts ise teemat lähemalt kommenteerima ei soostunud, vaid nentis lühidalt, et Viljandiga ei seo teda enam püsivalt miski ning sellest tulenes ka otsus volikogust lahkuda.