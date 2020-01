Ettevõtjaid kutsutakse ettevõtluse akadeemiasse

15. jaanuaril kell 16 algaval kahetunnisel koolitusel käsitletakse teemasid nagu ekspordiga alustamine, kasvustrateegia, sihtriikide ja turule sisenemise taktika valimine, edasise koostöö jätkamine. Seminari korraldab Kim Kišenja, kes nõustab partnerina kliente ettevõttes Excedea. Kišenja on üle kuue aasta töötanud rahvusvaheliseks saavate strateegiate väljatöötamisega, teinud turgude analüüse ning tegelenud partnerite otsinguga Euroopa ja Aasia riikides. Excedeas töötades on ta puutunud kokku erinevate valdkondade, olukordade ning klientide probleemidega, mis on aidanud luua ekspordist suuremat pilti. Oma kogemusele toetudes toob Kišenja ​välja peamised kogemused ja olukorrad, millest lähtuda ekspordiga alustamisel.

"Ettevõtluse akadeemia" loengutel osalemine on tasuta. Et kohtade arv on piiratud, on vaja end kirja panna.