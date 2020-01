Telekanal pühendab pühapäeva õhtu Ugalale

Kui teater Viljandis sada aastat tagasi jaanuaris asutati, kandis see esialgu nime Teatri- ja Kunstiühing Ugala. Ühingu põhikiri registreeriti Pärnu Rahukogus 10. jaanuaril 1920, asutajaliikmeina kirjutasid sellele alla Armin Hunt, Ernst Hunt ja Jaan Altleis.

ETV2 teemaõhtu juhatab kell 19.30 sisse ETV 2006. aastal valminud saade «Teatriaasta 12 kuud: Ugala», mis keskendub isikutele, tänu kellele on Viljandi teater just selline, nagu ta on.