Marek Tiitsi raport. Viljandi Tulevik sai taliturniiri avamängust viigi Pärnu Vaprusega

Peatreeneri kommentaar

«Lõpptulemus kui selline pole praegu väga tähtis. Olime kohati lohakad, eksisime palliga mängus ja kohtades, kus seda juhtuda ei tohiks. Sellises hooajaks valmistumise faasis on see normaalne,» kõneles Post. «Praegu on treeningmahud suured, mängu ilu ja perfektseid sooritusi on meestelt raske tahta.»

Välismängijaist rääkides nentis Post, et ta ei saanud selle mänguga ühestki neist põhjapanevat pilti ette. «Mingi tase on neil kõigil olemas. Kas see on meile piisav, kas nad lisavad meeskonnale tugevust või on meie mängijatest paremad, seda on praegu raske öelda. Aeg näitab,» lausus ta, andes mõista, et tahab mehi veel treeningutel ja mänguolukorras näha.