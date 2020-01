Tellijale

Nagu Sakala on juba kirjutanud, sattus üks kolmest Vikinglotto aastaloosi peavõidust Viljandis tegutseva ettevõtte Bed Factory Sweden juhatajale Indrek Aasnale. Nüüd on selgunud, et ta otsustas sõiduki Volvo XC 60 asemel võtta raha 40 000 eurot.