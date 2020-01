Tellijale

Kui jätta kõrvale peamiselt kadedusest ajendatud hüüatused nagu «Mis rahad inimestel käes on?!», peaks panema mõtlema asjaolu, et see juhtum pole sugugi ainus omataoline. Summad on suuremad ja väiksemad, aga kord piiritagustele pangakontodele kantud, on need kõik ühtviisi kadunud.