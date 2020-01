Gedly Tugi – tüdruk, kes lennutab oda olümpia poole

«Ma arvan, et teist sellise pühendumusega noorsportlast on Eestist praegu väga raske leida. Ta teab, et kõrgete eesmärkide poole liikudes tuleb palju tööd teha, ja ta südamest naudib seda, mida teeb,» ütleb hiljuti Viljandimaa aasta naissportlaseks ja aasta noorsportlaseks valitud Gedly Tugi kohta treener Mikk-Mihkel Arro.