Teksti on Priit Pärna detsembris ilmunud raamatus «Kilplased globaliseeruvad» vähe, kunstniku käekiri on maitseasi ning piltide kaudu rohkem või vähem aimatavad narratiivid jätavad tõlgendamisruumi. Etteruttavalt võib küll öelda, et just tõlgendamisruumi vähesus on see, mille kallal kõige rohkem naaksuda saaks.