Neljapäevases Sakala juhtkirjas, mis käsitles veevärgiga seotud haisuprobleemi Kösti elurajoonis, oli lause, et linnajuhid ei kipu linnale kuuluvas vee-ettevõttes hinda tõstma, sest see pole populaarne otsus. Sakala selline väide on ekslik, sest Viljandis ei saa vee hinda tõsta ettevõte ega linnavõim, vaid selleks on vaja konkurentsiameti luba. Hinnatõusu küsimiseks vajalike dokumentide kokkuseadmiseks on aga poliitikud veefirma tegevjuhile ülesande andnud.