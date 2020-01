Tellijale

«Viljandimaal on palju ettevõtteid, mille nimes on sõna «mulgi», aga nimi üksi ei ole oluline,» arvas Mulgi Pruulikoja omanik Lauri Vaiksaar. «Lisaks nimele on tähtis, et selle taga oleks lugu, mis ettevõtte kindla piirkonnaga seoks.»