Aasta tõi erakorraliste haigete heaks muutusi

Eelmisel aastal vajas Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonnas abi 15 217 inimest, mida on 87 võrra vähem kui aasta varem. Erakorralise meditsiini ja sisehaiguste kliiniku juht Triinu Russki ütles, et niisugune erinevus on marginaalne ja põhimõtteliselt on haigete arv jäänud samaks.