Pimekohting on nagu vene rulett, kus võid kaotada elu või on see hoopis võidukas bingomäng, mis teeb hoobilt rikkaks. Iial ei tea, kas kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal ootab sind tütar või ema. Kui asi väga kihva keerab, trehvad unistuste printsi asemel hoopis oma eksabikaasat. Samas võid komistada jackpot’i otsa: kohtad miljonäri, kes on sent surmale võlgu ning kelle varandusele saad ilma suurema vaevata käpa peale panna.