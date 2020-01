Naelu ei ole!

Peaaegu kõikide meie võimulepürgijate lemmikloosung on, et kõik kodanikud tuleb eesti keeles rääkima panna. No kuulge, meie 1,3 miljonist elanikust peaaegu kolmandik on vene emakeelega! Ehk peaks tunnistama, et meie kõige suurem väärtus on inimesed ja seda sõltumata nende emakeelest? Äkki peaks inimestelt küsima, millises keeles nad koolis õppida soovivad? Tagasi vaadates tunnistagem, et kui 29 aastaga ei ole Eesti haridusjuhid suutnud vene õppekeelega koolides vene lastele eesti keelt selgeks õpetada, on nad oma töös läbi kukkunud.

EESTI KEELE ÕPETAMINE riigi elanikele on loomulikult vajalik. Aga see ei pea käima mingisuguse isamaalise nurisünnitise, keelepolitsei surve all. Seejuures inglise keele pealetungi suhtes on see keelepolitsei üsna leebe. Eesti keelt on Eestis muidugi tarvis kõigile, kes siin soovivad elada ja töötada, aga ühtki keelt ei õpeta selgeks surve abil.

Võimukandjad kogu maailmas on kehtestanud erinevaid piiranguid poliitikas osalejatele, kindlustamaks oma võimulpüsimist. Kord ei ole naisi valimiskastide juurde lastud, kord on nahavärvi järgi inimesi kõlblikeks ja mittekõlblikeks jagatud. Nahavärvi asemel on nüüd inimeste hääletuskõlblikuks ja -kõlbmatuks jagamiseks valitud keeleoskus. Pealegi, vene keele oskusega riigikodanik oleks pikemas perspektiivis 200 miljoni venekeelse naabri kõrval minu arusaamist mööda mõistlik. Näiteks leedulased lasid pärast taasiseseisvumist kõik kodanikud valimistel osalema.

EESTI ÜHISKONNA tervist on viimasel ajal enim kahjustanud rahapesuskandaalid ühiskonnas kõrgelt koteeritud pankades. Tegelikult on juured hoopis kaugemal. Meenutagem parteide salapäraseid kontosid piiritagustes pankades või rahapesuga sarnanevat rublatehingut mässulise islamifundamentalistliku Tšetseeniaga või poliitikute ja pugejalike ametnike «ärmatamise» sobingut. See, mismoodi poliitikud omi poisse tulusatele ametikohtadel sokutavad, on jätnud kindlasti tugeva jälje rahva arusaamisele asjaajamisest võimukoridorides. Nõukogudeaegset anekdooti parafraseerides: vabas Eestis naelu on, aga poliitikutel ei ole ideid, mis aitaksid rahva toimetulekut parandada. Ideede väljapakkumise asemel hirmutatakse naaberriigiga.