Kokaviidika küla riigimees tehakse hõbemündiks

Viljandi vallas Kokaviidika külas sündinud Jüri Jaakson oli üks olulisemaid riigimehi, kes Eesti ajalugu on kujundanud. 1926. aastal Eesti Panga presidendiks valitud Jaakson ehitas sellest üles ajakohase ja usaldusväärse institutsiooni, mis etendas Eesti majanduselus tähtsat rolli. Eesti Panga presidendina oli ta rahvusvahelistele nõuetele vastava keskpanga ja rahasüsteemi rajamise ja juhtimise võtmeisik. Jaaksoni ajal toimus raha- ja pangareform, mille tulemusel muutus Eesti Pank tõeliseks keskpangaks ning sai ainuõiguse raha välja anda. Emiteeriti Eesti kroon ja Eesti Pangast sai Rahvusvaheliste Arvelduste Panga üks asutajaliikmeid, mis oli meie riigile suur tunnustus. Jaakson pidas iseseisvas Eestis ka mitut teist kaalukat ametikohta ning oli riigi majandusnõukogu, hiljem riiginõukogu liige.

Jaan Tõnisson kirjutas Postimehes 16. jaanuaril 1930 Jaaksoni kohta järgmiselt. "Mitte ainult üks meeldivamatest, waid ühtlasi aruldasematest kujudest Eesti awalikus elus on Jüri Jaaksoni isik. Aastakümneid awalikus elus töötades, seejuures korduwalt juhtiwatel kohtadel suure kindlusega tegutsedes on Jüri Jaakson üldise lugupidamise osaline, ilma et temal oleks awalikka waenlasi ligemal ehk kaugel.