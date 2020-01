Tuleviku esindusmeeskonna abitreeneriks sai Janar Õunap

Tervislikel põhjustel kõrgliigas mängimisest loobunud Õunap rääkis, et kui mängimise lõpetamise otsus sündis läbi valu, siis pakkumist abitreeneriks asuda ta kaua vaagima ei pidanud. “Rääkisime peatreener Postiga ning käik tundus õige. Tahan treenerina areneda, mehed on mulle tuttavad. Olen oma keskkonnas ja tunnen end siin hästi,” lausus ta. “Pea ees vette ma ei hüpanud, olen Sander Posti treeningutel abistanud varemgi, kui vigastuste tõttu mängupausi pidasin. Tean, mis mind ees ootab ja millega arvestada. Meeskonnas on uusi tulijaid ja säilinud vana tuumik, kellega on hea edasi minna.”

Esindusmeeskonna juures töötamise kõrvalt jätkab Õunap tööd noortegruppidega. “Minu käe all on väga vahvad grupid, poistel on sära silmades. Mulle väga meeldib ka lastega töötada, nii et nende juurest ma ei lahku,” kinnitas treener.

Peatreener Sander Post avaldas Õunapiga kokkuleppele jõudmise üle rahulolu. “Janaril on suur kogemus mängijana, ja on mitu aastat lapsi treenides treeneritarkust kogunud. Kõigele lisaks olen temaga koos ka ise mängijaleiba söönud,” kõneles Post. “Kõige selle pärast soovisin just Janarit enda kõrvale tööle ja olen rahul, et klubi selleks vahendid ja võimaluse leidis.”