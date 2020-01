Eelmisel aastal pandi Viljandis rohkem leibu ühte kappi kui üle-eelmisel

Linnapea Madis Timpsoni sõnul näitab paaripanemiste arvu kasv, et Viljandi on abielu sõlmimiseks populaarne koht. «Need numbrid on mitmes mõttes rõõmustavad. Ühelt poolt abielluvad viljandlased ise rohkem ehk soovivad siin pere luua. Teisalt jõuab siia järjest enam nii-öelda abieluturiste, kes valivad Viljandi oma tähtsa sündmuse korraldamiseks linna ilu ja romantilise kuvandi pärast,» rääkis ta.