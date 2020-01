Viljandis korjati kokku peaaegu poolteist tonni kuusepuid

Tellijale

Viljandis korjas puid seitsmest kohast kokku aktsiaselts Eesti Keskkonnateenused. Keskkonnateenuste Lääne regiooni jäätmekäitlusjuht Marina Lillepõld ütles, et need viiakse Viljandi jäätmejaama, purustatakse ja hakkpuit läheb kütteks. «Meil korjatakse looduslik puit eraldi ja sellest saame soojusenergiat.»

Viljandis on jõulupuid tasuta ära viidud ligi kümme aastat. Lillepõld nentis, et iga-aastane kogus on üsna märkimisväärne, mullu näiteks saadi 1,5 tonni. «Inimesed on teadlikumad, enam ei sokutata kuuski niisama kusagile.»