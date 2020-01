Raha matmine punkrisse

Nii mõneski paigas ollakse hädas sõdadest maha jäänud objektide likvideerimise ja alade kasutuskõlblikuks muutmisega. Selles valguses paistab Viljandi valla soov risustada loodust säärase ehitisega iseäranis kummaline. Punkrit ei kavatseta taastada algsel kujul, vaid ehitada see suuresti betoonist. See tähendab, et loodusliku keskkonna säilitamise asemel viidaks loodusse paras ports materjali, mis ei lagune ja jääb sinna lausa aastasadadeks. Vaevalt, et ehitusmaterjali kohaleviiminegi jätaks looduse puutumata.

Ka haridus- ja sotsiaalvaldkonnas pole ükski euro liiast. Aga kui vald tõesti leiab, et kõigi talle pandud ülesannete korrektseks täitmiseks on raha piisavalt ja jääb ülegi, võiks vaba raha annetada heategevuseks. Vähiravifond oleks väärt valik. Vaadates valla laenukoormuse jõudsat kasvu, on raha pigem vähem, kui oleks vaja. Seega tuleks iga kulutust väga hoolikalt kaaluda.

Mingil määral võiks punkri taastamise plaanist aru saada, kui see taastataks algsel kujul ning see oleks Eesti ajaloos ja kultuuriloos märgilise tähendusega. Võib-olla see tõesti on nii, kuid mul ei ole õnnestunud selle kohta infot leida. Otseselt Ennuksemäe punkri ja selles redutanute tegevuse kohta on ainus info 21. veebruaril 1945 toimunud tulevahetus NKVD operatiivgrupi ja punkris varjunute vahel. On ka üks varasem artikkel 1933. aasta 5. oktoobri Sakalas, kuid see kajastab vendade isa Jaan Sova kordasaadetud tegu ega ole punkriga seotud. Siin on paslik küsida: kas keegi teab, mida tegid vennad Evald ja Jaan Sova enne punkrilahingut ja 1944. aasta sügist, mil nad alustasid punkri ehitust?