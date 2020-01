Tellijale

Sel detsembri alguse päeval, kui oleme fotograafiga sinna külla sõitnud, on ilm nagu muinasjutus: maad katab lumekirme ja taevakaarel istub päikeseketas. Enne kohalejõudmist olime mitmel põllul märganud hulganisti metskitsi, mitut rebast ja jäneseid. Anu Liesment nendib naeratades, et seal kandis ongi mestloomi palju ja see on väga tore.