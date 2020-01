Veokid võivad linna tulla loa või saatelehega

Tavapäraselt tohivad ka sel aastal veokid linnas sõita vaid siis, kui neile on väljastatud linnavalitsuse luba või juhtidel on kaasas saateleht.

Viljandi linnavalitsuse teedespetsialisti Heikki Teearu sõnul on load välja antud põhiliselt autokoolidele või kaubavedajatele, kel on vaja pidevalt sõita. "Meie kord sätestab, et võib sõita kas saatelehtede olemasolul või linnavalitsuse loaga. Iga veo jaoks võib-olla ei ole saatelehte ja siis oleme andnud sõiduload," täpsustas ta.

​Teearu selgitas, et tegelikult on kogu linnas sõidupiirangud raskematele sõidukitele kui kaheksa tonni ja seetõttu on vajalik saateleht või linnavalitsuse luba. Küll aga ei piisa saatelehest siis, kui peaks tekkima vajadus liigelda vanalinna tänavatel, sest seal tohib sõita ainult linna loa alusel. Viljandi kesklinnas liiklemiseks on ka loa saanud veoautodel keeld sõita tipptundide ajal ehk tööpäeviti kella 7.30–9 ja 16–17.30.

Heikki Teearu sõnul antakse nimetatud lubasid aasta jooksul tavapäraselt välja kuni sadakond, näiteks eelmisel aastal oli neid kokku 94. Käesoleval aastal on neid välja antud paarikümne ringis. "See on tavapärane, et aasta alguses küsivad igapäevased ja pidevad liiklejad load ära, et saaks toimetada. Aasta jooksul tulevad luba küsima need, kel on vaja teha erisõite: eraldi kaubavedu või näiteks seoses mõne ehitustööga," lisas ta.