Tellijale

Viljandi linnavalitsus teatas esmaspäeval, et tunnistas kehtetuks mullu osaühingule Pärnakas antud loa kinnistu hüpoteegiga koormamiseks, et firma ei saaks hoonestusõigust tagatiseks pannes laenu võtta. Viljandi linnasekretär Ene Rink rääkis, et linn võttis hüpoteegi seadmiseks antud loa tagasi, sest kohtutäitur on Pärnaka enamusosaniku võlgnevuste tõttu pannud enampakkumisele 60-protsendilise osaluse ettevõttes.