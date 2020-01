Tellijale

Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate palk on selle aasta algusest Viljandis sama suur kui üldhariduskoolide õpetajatel. See on hea. Samuti jätkab riik omavalitsuste toetamist, et lasteaiaõpetajate keskmine palk oleks haridusest hoolimata kooliõpetajate miinimumpalgaga samal tasemel. Aga võitlust haridustöötajate palga konkurentsivõimelisena hoidmise nimel on juba aastaid peetud ja peetakse edasi, sest üleüldine majanduskasv, palgaralli ning sellest kõigest johtuv inflatsioon ja elamiskulude lakkamatu tõus söövad ära selle vähese, mis on kätte võideldud. Iga paari aasta tagant tuleb uuesti enam-vähem nullist alustada seletustööga, et ka õpetaja tahab elada.