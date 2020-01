Tellijale

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et just tollest ajast on keskkonnaagentuuril arhiivist välja võetud võrdlusandmed ning 2019. aasta asetus 7,3-kraadise keskmise õhutemperatuuriga esikohale. Ühe kümnendiku võrra jahedama tulemusega järgnevad 1989. ja 2015. aasta.