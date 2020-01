Lõuna prefektuuri kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Kerly Virk ütles, et esialgsetel andmetel oli 20-aastane mees tootmishoone katuselt läbi lae kukkunud. Õnnetus juhtus uste ja akende tootmisega tegeleva aktsiaseltsi Nett territooriumil.

"Ta sai raskemalt viga. Tööõnnetuse täpsemad üksikasjad on veel selgitamisel," lisas Virk. "Praegu teadaolevalt paigaldas mees kaablit, kui kipsist lagi äkitsi järele andis ning mees umbes nelja meetri kõrguselt läbi lae vastu betoonpõrandat kukkus."

Aktsiaseltsi Nett juhatuse liige Jaanus Vagel ütles, et õnnetus juhtus alltöövõtu korras teisest firmast palgatud mehega, kes paigaldas pööningul valvekaablit.

«Lagi oli kipsist ning töömees ei pidanud sinna toetuma, kuid libises tala pealt ja kukkus läbi lae,» lausus Vagel. «Millised on tema vigastused, selle kohta mul andmeid pole. Ise ma juures ei olnud ning õnnetust ei näinud.»

Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius andis teada, et politsei on juhtunud asjaolude selgitamiseks alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramist ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus.