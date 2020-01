FOTO: Oodatakse Viljandimaa Vapimärgi Kandidaate Viljandimaa Omavalitsuste Liit Ootab Viljandimaa Vapimärgi Kandidaate, Ettepanekute Esitamise Tähtaeg On 2

Viljandimaa vapimärk on Viljandi maakonna kõrgeim autasu Viljandimaal püsivalt elavale inimesele, kes on oma töö ja tegevusega maakonna arengule eriti silmapaistvalt kaasa aidanud. Vapimärgi asutas Viljandi maavalitsus Eesti Vabariigi 85. sünnipäeva auks. Seni on vapimärgi pälvinud 17 Viljandimaa väärikat inimest, viimati elupõline põllumajanduse arendaja Arvo Veidenberg.