Teose autor, teatriteadlane Ott Karulin selgitas, et see ei ole tavaline ajalooraamat, mis lihtsalt sündmusi toimumise järjekorras kirjeldab. «Selle raamatu staarideks on arhiividokumendid. Töötasin dokumentidega ning lasin neil end juhtida teemadeni, mis kippusid korduma,» rääkis ta. Eraldi teemaplokkidena on välja toodud näiteks oma maja otsingud ja teatri väljasõidud. «Raamatus on ka pahupoolt. On olnud perioode, kui protokollides on läbiv teema töödistsipliini rikkumine, mis tavaliselt tähendas napsitamist.»