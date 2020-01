Tõenäoliselt on praegu ka mõistlikumaid paiku, kuhu sõita, aga kõik tõelise elamusreisi soovijad saavad Riiast lennuki peale hüpata ja kõigest seitsme tunniga jõuda Iraani pealinna Teherani. Võimalik, et globaliseerumise löövaks illustreerimiseks on ka paremaid näiteid, ent aeg on miski, mis ühendab kõiki ühiskonnaklasse ja on hästi mõistetav.