 Layk otsib uusi omanikke

Layk tegutseb Viljandis Turu tänaval endise Vilma hoone kõrval ning on paljudele kesklinnas töötavate inimeste lõunasöögipaik. Suviti on ka õue suurte tammede alla lauad-toolid sätitud. Pakkumiste seas on alati olnud ka taimseid toite ning kohapeal valminud küpsetisi.

Layki omanik Karolina Lehtma ütles Sakalale antud kommentaaris: "Oleme üles ehitanud unikaalse atmosfääriga kohviku, mis on hästi käima läinud. Me ei taha oma kliente hüljata ja seetõttu anname kellelegi võimaluse jätkata meie visiooni sama pühendumuse, kvaliteedi ja ambitsiooniga, me ise aga tahame teiste projektidega tegelda. Et juba esimeste tundidega tuli mitu päringut, võime loota, et saame valida mantlipärija mitte ainult enda, vaid ka klientide huve silmas pidades. Jaanuari lõpus kutsume kõiki toredale peole, et tähistada Layki ühe peatüki lõppu."