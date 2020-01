Mälestusi algatusest «Maleta naabriga»

Tookordne mõte oli, et õpilased õpiksid poolteise kuuga nii palju malekäike, et nad jaanuaris oskaksid pinginaabriga mõne partii teha. Algatust «Maleta naabriga» tutvustasid 2015. novembris Rein Raudvere Maalehes ja Madis Ligi Kuku raadios. Eesti Rahva Muuseum võttis kohe tuld ettepanekust koguda 7. jaanuari maletamisest fotosid ja jäädvustada see sündmus ajalukku.

Kui koolijuht ise on huvitatud, et õpilased arendaksid iseseisvat mõtlemist, mida just male võimaldab, on ka õpitulemused paremad. Selleks pole vaja uurimusi teha, see lihtsalt on nii. Kui suurvaldade haridusjuhid leiavad, et maleringide juhendajate ja maleõpetajate pealt saab kokku hoida, siis see on lühinägelik mõtteviis.