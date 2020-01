Millal algab uus aastakümme?

Selles, et aastakümne eestikeelne sünonüüm ei ole dekaad (küll aga näiteks inglise, saksa, hispaania ja poola keeles võrdväärselt detsenniumiga), on keeleinimesed, ajaloolased ja teised juba kokku leppinud. Ent arvuteooriat halvasti jagavad kirjamehed ja -naised peavad 9-ga lõppevat aastat käsil oleva aastakümne viimaseks. Ka sajandivahetuse puhul oli sama probleem ja nii kiputi XXI aastasaja algust tähistama kaks korda. Õige oli 1. jaanuaril 2001.

Tavaks on saanud, et aastakümmet arvatakse aastaarvu eelviimase numbri muutumisest. Nii nimetamegi aastaid 1990–1999 üheksakümnendateks ja aastaid 2000–2009 nullindateks. Meie ajaarvamise – aastad enne ja pärast Kristuse kokkuleppelist sünnipäe- va – nullpunktist tagasi või edasi on aastakümned aga 1.–10., 11.–20. ja nii edasi kuni tänapäevani välja.