Alkohol võttis mehed jalust nõrgaks ja viis võõrasse korterisse külla

Reede hommikul kella 10 paiku said korrakaitsjad teate, et Viiratsi ja Viljandi vahel lebab kõnniteel mees, kes kuidagi ise püsti ei saa ja vajab kõrvalist abi. Teatele reageerinud politseinikud tuvastasid, et mehel pole muud suuremat häda kui liiga suured promillid. Nad aitasid mehe püsti ja sõidutasid ta arestikambrisse välja puhkama.