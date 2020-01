Mahasadanud lumekirme kaob peagi

Riigi ilmateenistuse andmeil jõuab teisipäevaks ookeanilt uus madalrõhkkond Grööni merele ning selle kauges kaguservas püsib meie ilm pehme ja pilvine. Öö on suurema sajuta, hommikuks jõuavad saartele vihmapilved, mis liiguvad edasi läänerannikule ja päeva peale üle Eesti. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul, puhanguid rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul +1 kuni +6 kraadi.

Kolmapäeval läheneb Norra rannikule juba uus aktiivne madalrõhkkond ning muudab ka meil edela- ja lõunatuule väga tugevaks, puhanguid päeval sisemaal kuni 17, rannikul 21 meetrit sekundis, saartel ja Liivi lahe ääres kuni 23 meetrit sekundis. Vesiseid sajuhooge on öösel üksikuid, hommikul jõuab tihe vihmasajuala saartele ja laieneb päevaks üle Mandri-Eesti, sisemaal võib sekka ka lörtsi tulla. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul +1 kuni +5, õhtu poole saartel ja läänerannikul kuni +8 kraadi.

Neljapäeva öösel madalrõhkkonna mõju väheneb, sajupilved eemalduvad ja taevas muutub selgemaks. Edela- ja läänetuul tasapisi nõrgeneb. Päeval liigub üle kõrgrõhuhari. Pilvi on hõredalt ja ilm sajuta. Ennelõuna on mõõdukalt tugeva läänetuulega, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja rahuneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +2 kuni +5, üksnes hommikuks langeb sisemaal üürikeseks kohati 0 kraadi lähedale.

Reede öösel liigub uus, aga väike ja eelnevatest tõenäoliselt rahulikum madalrõhkkond üle Läänemere. Tänane prognoostrajektoor suunab selle väikese keerise üle Läti ning sel juhul jõuab sajuhooge vaid Saaremaale, Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva. Päev tuleb üle libiseva kõrgrõhuharja mõjul sajuta. Esialgsetel andmetel jääb tuul võrdlemisi rahulikuks. Õhutemperatuur on öösel –3 kuni +2, päeval –1 kuni +1 kraadi, saartel ja meretuulega rannikul kuni +4 kraadi.

Laupäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel –2 kuni +1, saartel kuni +3, päeval +1 kuni +4 kraadi.

Pühapäeval läheneb Skandinaavia rannikule taas uus Atlandi päritoluga madalrõhkkond ning toob meile soojema õhumassi. Saabuv sajuala toob Lääne-Eestisse enamasti vihma, Kesk- ja Ida-Eestis võib algul ka lörtsi ja lund tulla, kuid hommikul muutub sealgi sadu vesiseks ning päev on juba kõikjal vihmahoogudega. Õhutemperatuur öösel 0 kuni +5, päeval +3 kuni +6 kraadi.

Tuleval esmaspäeval liigub üle Skandinaavia ja Soome madalrõhkkond ning selle lõunaservas on meie ilm üksikute sajuhoogude, väga tugeva edelatuulega ning soe. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +3 kuni +7 kraadi.