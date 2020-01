Janar Õunap lõpetab kõrgliigakarjääri

"Võitlesime kõrgliigasse püsima jäämise nimel ning ma lihtsalt ei suutnud meeskonda alt vedada ja mängisin sellisel moel vooru vooru järel," lausus 2019. aastal kõrgliiga 36 mänguvoorust koguni 33-s platsil käinud ja vaid kahes neist vähem kui täisminutid mänginud Õunap. "Otsustasin siiski juba enne hooaja lõppu, et kõrgliigas jääb see mulle viimaseks. Hooaja järel käisin ka operatsioonil ning edasi mängimisega kaasnev suur risk, et tekib veel rängem vigastus, ei jätnud enam ümbermõtlemiseks ruumi: tuli oma keha kuulata ja kõrvale astuda."

"Janari-suguseid mängumehi on vähe ja neid on raske leida. Selliseid sünnib harva," nentis Mutle. "Janar on tööeetika etalon. Tema kompromissitu võitlusvaim, tahe minna meeskonna ja kodulinna nimel kas või läbi kiviseina on miski, mida on vaja igas võistkonnas. Mõistan ja aktsepteerin tema otsust igati, sest tervis on kallis vara. Nukra sündmuse teeb rõõmsamaks teadmine, et Janar on järjekordne Tuleviku legendi staatusesse tõusnud mängija, kes oma karjääri lõpetamise järel klubisse jääb ja siin oma väärtusliku panuse annab. Jõudu sulle treeneritöös, Jansa!"