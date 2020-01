Metskitse võib jahtida jaanuari lõpuni

Keskkonnaminister Rene Kokk allkirjastas jahieeskirja muudatused, millega pikendatakse jahikoeraga peetavale metskitse lubatavat jahiaega ühe kuu võrra varasema 31. detsembri asemel 31. jaanuarini. See on vajalik, et vältida metskitsede arvukuse kiirest kasvust tingitud metsakahjustusi.