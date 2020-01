Mis tiitel on aasta parim sportlane? Kui kalambuuritseda, siis võiks öelda, et vabas looduses sellist tiitlit ei leidu ning tegemist on laboritingimustes aretatud tunnustusega. Ma lihtsalt ei usu, et mõni sportlane läheks keset suve omal alal starti sooviga saada jaanuaris riigi, maakonna või linna aasta parimaks sportlaseks. Eesmärk on ikka võita või teha võimalikult hea tulemus just sellel võistlusel, millel osaletakse.