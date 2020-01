Teelõik kahe valla vahel. Kasutajate arvates katastroofiline, maanteeameti hinnangul mitte

"Olukord on hullem kui kunagi varem. Püüdsin autot pesta, aga see pori on kinni nagu kitt," kirjeldas Pärsti ja Sürgavere vahel kulgevat teed selle ääres elav Helgi Saksniit. Maanteeameti hinnangul pole aga teelõik ülemäära kehvemas seisus kui teised maakonna kruusateed.