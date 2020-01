Tellijale

Viljandi kodutute loomade varjupaiga juhataja Siiri Mängli ütles Sakalale, et neil on seekord olnud väga rahulik aastavahetus ja ühtegi ärajooksnud koera nendeni jõudnud pole. "Esimest korda 12 aasta jooksul oli nii rahulik aastavahetus," lausus Mängli. Siiski on koeri kaotsi läinud: varjupaik on saanud paar kõnet inimestelt, kes otsivad kadumaläinud lemmikut taga.