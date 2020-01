Tellijale

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ütles, et häid inimesi tööle leida on keeruline ning Jaak Raie leiti teise konkursiga, sest esimene kuulutati nurjunuks. "See inimene, kelle olime valmis tööle võtma, loobus viimasel hetkel, sest ta oleks pidanud teisest Eesti otsast Viljandisse kolima," selgitas Gedvil.