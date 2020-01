Ehk olete kuulnud räägitavat nõndanimetatud Pariisi sündroomist? Erialase hariduseta on keeruline öelda, kas see ongi nii või on see linnalegend, aga eelkõige paljusid Aasia turiste niitvat Pariisis jalust närvivapustus. Põhjuseks viimseni üleskruvitud ootused ja lootused. Kui kalli raha eest teisele poole Euraasiat sõitnud inimene avastab, et Pariis on tegelikult üsna tavaline kivist, tolmust ja automürast koosnev linn, raputab see pettumus korralikult.