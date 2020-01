Scoutspataljon tuli sünnilinna sünnipäeva tähistama

Tellijale

"Viljandi on üks imelik koht," ütles Viljandi muuseumi direktor, sõjaajaloolane Jaak Pihlak. "Kuigi siin pole sõjaväge, on just siin sündinud kaks vabatahtlike väeosa. Üks nendest oli Sakala Partisanide Pataljon ja teine kuulsusrikas Scoutspataljon, hilisem Scouts Rügement. Selle väeosa formeerimine hakkas pihta tegelikult juba 1918. aasta detsembri keskpaigas ja mitte Viljandi mõisas, vaid hoopis puithoones Viljandi Suurel Turul, millest on saanud Laidoneri plats."